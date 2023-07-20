Новосибирец избил знакомого табуреткой из-за духов с часами

Сибиряк избил знакомого, а потом ограбил его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель поселка Горный Тогучинского района избил знакомого табуреткой, а потом ограбил его. Подробности рассказали в ГУ МВД России по НСО.

- Инцидент произошел 20 марта. 25-летний житель Тогучинского района пришел в гости к знакомому. Поссорившись, он не только избил его табуреткой, но и ограбил: забрал мобильник, часы и духи. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Избитого 23-летнего парня доставили в больницу с осложненным переломом руки. А драчуна полицейские нашли на съемной квартире, где он скрывался от них. Как выяснилось позднее, фигурант уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон и грабеж.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он находится под стражей. Похищенное имущество пока не найдено. Проводится расследование, - сообщили в областном МВД.

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