В Новосибирске 37-летнего горожанина поймали со свертком мефедрона

37-летнего новосибирца уже привлекали к ответственности за наркотики. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске на железнодорожной станции Юность местного поймали со свертком закладки. Ранее 37-летнего подозреваемого в хранении наркотиков уже привлекали к уголовной ответственности.

— Полицейские линейного отдела задержали гражданина на перроне железнодорожной станции Юность . В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По статье о незаконном хранении наркотиков ему грозит наказание сроком до трех лет. Сейчас оперативники трудятся над поиском канала приобретения наркотиков и причастности гражданина к другим преступлениям.

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