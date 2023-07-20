Новосибирец воткнул нож в грудь незнакомца во время словесной перепалки на улице

Скорая увезла пострадавшего в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Заельцовского района повздорил с незнакомцем. И не нашел аргумента лучше, чем достать нож. Подробности случившегося сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

– Словесный конфликт между мужчинами произошел на улице Донского. В результате 47-летний ранее судимый житель Заельцовского района ударил ножом в грудь 27-летнего сибиряка, – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего увезли в больнице, а врачи сообщили о случившемся в полицию. Нападавшего задержали – в данный момент он находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается

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