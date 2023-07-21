Берите зонтик: в Новосибирске будет пасмурно и дождливо

В Новосибирске снова будет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 июля в Новосибирске по-прежнему будет жара и влажность. В ночь синоптики обещают +17...+19 градусов, днём +26...+28.

— Будет переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +14...+19 градусов, днем +25...+30. По западу региона местами пройдет небольшие дожди, грозы.

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