Берите зонтик: в Новосибирске будет пасмурно и дождливо

В Новосибирске снова будет дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
21 июля в Новосибирске по-прежнему будет жара и влажность. В ночь синоптики обещают +17...+19 градусов, днём +26...+28.
— Будет переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет +14...+19 градусов, днем +25...+30. По западу региона местами пройдет небольшие дожди, грозы.
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