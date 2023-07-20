Новосибирский фотограф Алексей Поляков поймал в объектив пестрых «сибирских попугаев»

«Сибирские попугаи» прилетают к нам на лето. Фото: Алексей Поляков.

Новосибирский космический папарацци Алексей Поляков фотографирует не только далекие звезды — на этот раз он поймал в кадр птиц зимородков. С таким ярким окрасом они вполне претендуют на звание «сибирских попугаев».

— На фото обыкновенный зимородок. Этот «попугай» совсем не похож на птицу средней полосы России. Эти красавцы живут, гнездятся и ставят птенцов на крыло все лето по берегам водоемов, а на зиму улетают в Индию, Китай и Таиланд (всем бы такие зимние каникулы), — написал Алексей на своей странице во ВКонтакте.

По словам фотографа, у особенной птицы и образ жизни тоже — особенный. Зимородки не строят гнезда, а роют норы. За рыбой они не прочь окунуться в воду с головой.

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