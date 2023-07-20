Коммунальщики Новосибирска обновят спецтехнику за счет областного бюджета

Техника коммунальщиков требует обновления. Фото: правительство НСО.

Областной бюджет поможет коммунальщикам приобрести новую технику. Об этом заявил во время рабочего совещания по улучшению уборки улиц Новосибирска губернатор НСО Андрей Травников. Мероприятие проходило на площадке МКУ «Дзержинка».

- В районах города сложилась разная практика по содержанию территорий, которая позволяет сделать вывод, что главам и администрациям нужно дать больше ответственности и самостоятельности, - отметил глава региона. - Для этого нужно усилить материальную базу муниципальных учреждений или централизованных ДЭУ и участков. Областной бюджет готов помочь с приобретением коммунальной техники для организации работы в районах.

Уточним, в этом году в «Дзержинке» в помощь спецтехнике и рабочим создали мобильные бригады. Они наводят чистоту на остановках и пешеходных переходах, в скверах, убирают стихийные свалки. Это позволило повысить качество уборки и оперативно отрабатывать обращения горожан.

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