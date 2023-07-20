Новосибирские волонтеры объявили срочный сбор на поиски мужчины в черной одежде

Мужчина пропал 2 дня назад. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Дзержинском районе Новосибирска объявлен срочный сбор добровольцев. Время и место встречи – 22 часа, улица Кошурникова, 8а. Искать предстоит 39-летнего Максима Васильева. Мужчина пропал 18 июля.

– Форма одежды – город, по погоде. С собой нужно взять фонари, скотч и дождевики, – сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, Максим среднего телосложения, ростом 170 см, русоволосый, глаза серого цвета. В день пропажи был одет в черную футболку и черные спортивные штаны, на ногах были шлепки. Нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

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