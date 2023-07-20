Под Новосибирском бродячие коровы бросаются под машины — дети обстреливают стадо из «воздушки»

Коровы гуляют по городу без пастуха. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Барабинске Новосибирской области местный житель Денис заметил, как ребятня обстреливает бесхозных коров из пневматической винтовки. Мужчина недоумевает: рядом с коровами нет пастуха, животные одни бродят по городу.

— Ищу тех, кто занимается вопросом бродячих животных. Где-то 5-6 коров без пастуха гуляют по улице Каинской, бросаются под колеса автомобилей. Видел, как ребятишки стреляли по ним из «воздушки», — рассказал Денис КП-Новосибирск.

Сейчас неравнодушные жители Барабинска ищут пастуха или волонтеров, которые помогут «бесхозному» стаду коров.

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