Под Новосибирском бродячие коровы бросаются под машины — дети обстреливают стадо из «воздушки»

Коровы гуляют по городу без пастуха.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В городе Барабинске Новосибирской области местный житель Денис заметил, как ребятня обстреливает бесхозных коров из пневматической винтовки. Мужчина недоумевает: рядом с коровами нет пастуха, животные одни бродят по городу.
— Ищу тех, кто занимается вопросом бродячих животных. Где-то 5-6 коров без пастуха гуляют по улице Каинской, бросаются под колеса автомобилей. Видел, как ребятишки стреляли по ним из «воздушки», — рассказал Денис КП-Новосибирск.
Сейчас неравнодушные жители Барабинска ищут пастуха или волонтеров, которые помогут «бесхозному» стаду коров.
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