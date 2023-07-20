«Это болевой шок и паралич»: медик раскритиковал экспериментатора, который провел трепанацию черепа на дому

Мужчина утверждает, что сам провел себе трепанацию дома. Фото: предоставлено Михаилом Радугой/соцсети

Эксперты прокомментировали историю экспериментатора из России Михаила Радуги. Тот заявил, что раздробил себе череп дрелью и вживил себе в мозг электрод. Якобы так он хотел проверить, можно ли с помощью импульсов тока контролировать осознанные сновидения. Все это он делал под местной анестезией. Но в такое не верят представители медицины.

- Трепанация - это не разрезание кожи, а вскрытие черепа. Там есть несколько оболочек и в них находится огромное количество нервных рецепторов. Сделать это под местным наркозом нельзя, только под общим, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов, кандидат медицинских наук.

По словам эксперта, есть предположение, что электрод был вживлен не в мозг, а под кожу головы.

- Возможно, человек вживлял себе этот чип под кожу, но целостность черепа не нарушал? Если бы нарушил, то у него был бы болевой шок, крупное кровоизлияние, мог бы произойти паралич, - сказал эксперт.

Михаил Радуга ведет в социальных сетях блоги и продает свои тренинги, в которых якобы учит осознанным снам. При этом его последователи не оценили идею с трепанацией, одни считают, что человеку нужна помощь психиатра, другие, что это фальсификация и никакой операции не было.

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