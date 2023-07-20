Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 13:56

«Это болевой шок и паралич»: медик раскритиковал экспериментатора, который провел трепанацию черепа на дому

Медик поставили под сомнение, что можно провести трепанацию черепа на дому
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчина утверждает, что сам провел себе трепанацию дома. Фото: предоставлено Михаилом Радугой/соцсети

Мужчина утверждает, что сам провел себе трепанацию дома. Фото: предоставлено Михаилом Радугой/соцсети

Эксперты прокомментировали историю экспериментатора из России Михаила Радуги. Тот заявил, что раздробил себе череп дрелью и вживил себе в мозг электрод. Якобы так он хотел проверить, можно ли с помощью импульсов тока контролировать осознанные сновидения. Все это он делал под местной анестезией. Но в такое не верят представители медицины.

- Трепанация - это не разрезание кожи, а вскрытие черепа. Там есть несколько оболочек и в них находится огромное количество нервных рецепторов. Сделать это под местным наркозом нельзя, только под общим, - рассказал КП-Новосибирск Яков Новоселов, кандидат медицинских наук.

По словам эксперта, есть предположение, что электрод был вживлен не в мозг, а под кожу головы.

- Возможно, человек вживлял себе этот чип под кожу, но целостность черепа не нарушал? Если бы нарушил, то у него был бы болевой шок, крупное кровоизлияние, мог бы произойти паралич, - сказал эксперт.

Михаил Радуга ведет в социальных сетях блоги и продает свои тренинги, в которых якобы учит осознанным снам. При этом его последователи не оценили идею с трепанацией, одни считают, что человеку нужна помощь психиатра, другие, что это фальсификация и никакой операции не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мозги не на месте: новосибирец просверлил себе голову, чтобы вставить чип

Новосибирец уверяет, что провел трепанацию черепа на дому ради осознанных снов (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber