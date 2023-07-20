В Новосибирск в августе придет похолодание до +7 градусов и дожди

Синоптики дали прогноз на август 2023 года в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз на август 2023 года в Новосибирске. Последний летний месяц для сибиряков станет дождливым, но теплым. Хотя в некоторые дни температура опустится достаточно низко.

Сервис «Гисметео» обещает сибирякам, что большая часть дней в августе будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем будет составлять в среднем +17…+24 градуса, ночью — +10…+15 градусов. Под конец месяца ночью температура воздуха может опуститься до +7 градусов.

Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс. Погоды, они обещают в среднем из 30 дней 7 ясных, 6 с длительными осадками и 17 с переменной облачностью.

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