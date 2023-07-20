В Новосибирске благоустраивают площадь по улице Челюскинцев

Рабочие уже благоустраивают площадь напротив цирка. Фото: Зеленый Новосибирск.
В Новосибирске строители начали работы по благоустройству нового общественного пространства перед цирком по улице Челюскинцев. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале Зеленый Новосибирск в четверг, 20 июля.
— На территории будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, сформированы цветники, высажены крупномерные деревья и цветущие растения. Там появятся освещение и малые архитектурные формы, а также будут отремонтированы подпорные стены и центральная лестница, — указано в посте.
Заказчик работ — МАУ «Горзеленхоз». Все работы на площади закончат к 15 октября 2023 года.
В 2020 году новосибирцы голосовали за варианты благоустройства площади — самый популярный дизайн-проект воплотили в жизнь.
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