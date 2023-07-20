В Новосибирске объявили поиски молодого мужчины в черной одежде

Мужчина пропал два дня назад. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирске разыскивают 39-летнего жителя Дзержинского района. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области», в последний раз Максима Васильева видели 18 июля.
В ориентировки, которую распространили в соцсетях волонтеры, указано, что мужчина среднего телосложения, русоволосый. Его рост составляет 170 см, а глаза серого цвета. В тот день был одет в черную футболку и черные спортивные штаны, на ногах были шлепки.
Волонтеры также уточнили, что пропавший нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Максима Васильева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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