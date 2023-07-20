Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО водителем мотострелкового батальона

Руслану Нальгиеву был 31 год. Фото: администрация города Бердска.

В субботу, 22 июля, жители Бердска простятся с бойцом, погибшим на СВО. Руслана Нальгиева не стало 8 июля, сообщили в администрации Бердска.

– При исполнении воинских обязанностей в ходе проведения спецоперации погиб рядовой, водитель мотострелкового батальона Руслан Хамзатович Нальгиев. Он служил по контракту с июня этого года, – уточнили в мэрии.

Погибшему бойцу 30 июня исполнился 31 год. Он родился и вырос в Бердске. Здесь же окончил 10-ю школу и казачий кадетский корпус. Срочную службу проходил в железнодорожных войсках. Он был добрым, веселым и отзывчивым. По словам родных и друзей на него можно было положиться в любой ситуации.

– Руслан Хамзатович погиб при исполнении воинского долга, сражаясь за правое дело, защищая интересы нашей Родины и безопасность ее граждан. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, родным и близким героя. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества, – говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике городской администрации.

Бердчане проводят бойца в последний путь 22 июля.

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