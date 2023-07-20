Олега Яцкова избрали главой поселка Краснообска Новосибирской области

Олег Яцков — новый глава поселка Краснообска. Фото: https://vk.com/krasnoobsk_nso

По итогам конкурса главой рабочего поселка Краснообска Новосибирской области назначили Олега Яцкова. О том, как работала комиссия, сообщили в местном муниципалитете в четверг, 20 июля.

— После конкурсного отбора Совету депутатов Краснообска представили трех кандидатов: Олега Яцкова — заместителя председателя Совета депутатов Бердска, Виктора Петрова — главу Плотниковского сельсовета и Дениса Букреева — сотрудника Министерства региональной политики НСО. Каждый из них презентовал свои программы по развитию Краснообска, — указано в публикации.

Выше прочих местные депутаты оценили программу развития поселка Краснообска как наукограда, предложенную Олегом Яцковым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber