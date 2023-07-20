Новосибирский режиссер снял кино про подростков, изгоняющих с Земли инопланетян

Обычный школьник должен спасти Землю от инопланетян. Фото: постер из https://vk.com/sozvezdiefilm_school

Новосибирский режиссер, сценарист и писатель Филипп Дмитриев показал трейлер нового фильма в жанре фантастики — «Созвездие Черной Каракатицы». Фильм выйдет на большое кино 24 августа. О подробностях премьеры режиссер рассказал КП-Новосибирск.

По сюжету обычный школьник Костя Фролов волей судьбы попадает в противостояние двух инопланетных рас. Бороться с космическим злом парнишке помогают одноклассники. Но не все ребята заодно с Костей... Героям фильма предстоит разоблачить инопланетного агента в стенах школы и предотвратить вторжение злых интервентов.

Фильм полностью готов — производство завершено. Создатели называют его «детским фантастическим кино». Там: и школьная любовь, и космические бластеры, и супергеройские способности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber