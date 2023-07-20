Синоптики пообещали похолодание до +12 градусов на выходных в Новосибирске

Синоптики пообещали на выходных в Новосибирске похолодание до +12 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Синоптики пообещали на выходных в Новосибирске похолодание до +12 градусов. Суббота и воскресенье 22 и 23 июля будут пасмурными и дождливыми.

— В субботу, 22 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью температура воздуха составит +15…+17 градусов, днем потеплеет до +23…+25. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 23 июля, ночью ожидается кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью опустится до +12…+14 градусов, днем потеплеет до +21…+23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Однако, в понедельник, 24 июля, в регион вернется жара до +28 градусов. Синоптики сервиса «Гисметео» обещают сибирякам пасмурную, но сухую погоду.

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