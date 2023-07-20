Под Новосибирском из-за неисправного мотора сгорел внедорожник

Иномарка загорелась в 4 утра.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Бердске, в микрорайоне Космический, сгорел внедорожник Kia Sportage. ЧП произошло в 4 часа утра 20 июля.
– Автомобиль был припаркован около дома №129 по улице Первомайской. В результате пожара был поврежден моторный отсек иномарки на площади одного квадратного метра, – сообщает «Свидетель Бердск» со ссылкой на специалистов городского отдела надзорной деятельности и профилактики.
Погибших и травмированных людей в ЧП нет. В настоящее время причина пожара устанавливается, но предварительная версия – неисправность электрооборудования. Почему машина работала в столь ранний час – не уточняется.
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