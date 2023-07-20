Новосибирцы не смогут посмотреть «Барби» в местных кинотеатрах

В Новосибирске британскую комедию не покажут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Новосибирска не смогут посмотреть британскую комедию «Барби» в местных кинотеатрах. Впрочем, как и жители других субъектов России.

— К сожалению, показ фильма "Барби" на территории РФ пока что запрещен. Мы с радостью показали бы Вам этот фильм, если бы не было никаких запретов. Наша киносеть соблюдает законодательство РФ, — сообщили КП-Новосибирск в сетях кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».

Приключенческая фэнтези выходит в мировой прокат 21 июля. В главных ролях — Марго Робби и Райан Гослинг.

— Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии, — описание фильма из «Кинопоиска».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber