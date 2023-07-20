В Яровом семья туристов-сибиряков с тремя детьми пострадала из-за взорвавшегося баллона с газом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЧП произошло с семьей туристов из Кузбасса в Яровом. 19 июля они пострадали из-за взрыва газового баллона. Он произошел, когда отдыхающие готовили еду на портативной газовой колонке. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
– По данным следствия, семья из четырех взрослых и троих детей приехала на курорт и остановились в палаточном лагере. В результате ЧП пострадали трое детей и двое взрослых. Несовершеннолетних с ожогами различной степени доставили в больницу Славгорода, – пишет «Толк».
Известно, что угрозы жизни пострадавшим нет. Они получили ожоги тела от 20 до 40 %.
В СК устанавливают все обстоятельства ЧП.
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