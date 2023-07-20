ГК «ВИС» озвучила сроки завершения строительства семи новосибирских поликлиник

В этом году будут сданы три поликлиники. Фото: пресс-служба ГК "ВИС".

В Новосибирске одновременно строят семь городских поликлиник. Они находятся на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета. Медицинские учреждения смогут принимать до 6,5 тыс. пациентов в смену.

- В 2023 году будем сдавать три объекта. Их готовность от 68 до 90%. Сейчас идет поставка тяжелого медоборудования, мебели и инвентаря, - сообщили в пресс-службе ГК «ВИС». - В общей сложности на семи объектах установят свыше 3,8 тысяч единиц спецтехники.

Самая первая по готовности 4-этажная поликлиника №7 на улице Пролетарской – работы завершены на 90%, благоустроена территория вокруг. Ее сдадут в августе. На 85% готова поликлиника №2, которая находится в том же районе – сдача запланирована на сентябрь. Поликлинику №27, что на улице Ереванской в Заельцовском районе, планируют сдать в конце года (готовность около 70%). №13, 18 и 22 – сдадут до конца второго квартала 2024 года, а №16 – в 4-м.

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