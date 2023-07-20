Матрос из Ростова-на-Дону сбежал из эшелона и поселился в Новосибирске

Матрос пришел в комендатуру сам. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор беглому старшему матросу — Игорь Каштанов решил уклониться от службы и сбежал из эшелона в Ростове-на-Дону. О происшествии сообщили в пресс-службе суда.

— Матрос сбежал из эшелона, чтобы выяснить причины невыплаты денежного довольствия — 24 ноября 2022 года он уехал и стал жить в Новосибирске. Уже 1 марта 2023 года обвиняемый сам пришел в военную комендатуру Новосибирска и заявил о себе, — указано в отчете органа.

За неявку на службу без уважительных причин в период мобилизации ростовчанину присудили 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Судя по всему, суд признал смягчающим обстоятельством самостоятельную явку нарушителя.

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