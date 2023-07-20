Матрос из Ростова-на-Дону сбежал из эшелона и поселился в Новосибирске

Матрос пришел в комендатуру сам.
Фото: Андрей МИХАЙЛОВ
Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор беглому старшему матросу — Игорь Каштанов решил уклониться от службы и сбежал из эшелона в Ростове-на-Дону. О происшествии сообщили в пресс-службе суда.
— Матрос сбежал из эшелона, чтобы выяснить причины невыплаты денежного довольствия — 24 ноября 2022 года он уехал и стал жить в Новосибирске. Уже 1 марта 2023 года обвиняемый сам пришел в военную комендатуру Новосибирска и заявил о себе, — указано в отчете органа.
За неявку на службу без уважительных причин в период мобилизации ростовчанину присудили 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Судя по всему, суд признал смягчающим обстоятельством самостоятельную явку нарушителя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер