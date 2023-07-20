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НовостиОбщество20 июля 2023 10:21

В Новосибирске 3 девушки устроили заплыв по Оби на надувном матрасе и едва не утонули

Сибирячек вовремя заметили спасатели МАСС
Данила ШУЛЯК
Спасатели достали из воды Оби 3 девушек. Фото: спасатели МАСС.

Спасатели достали из воды Оби 3 девушек. Фото: спасатели МАСС.

Днем 20 июля спасатели МАСС вызволили из водяной ловушки 2 молодых девушек и женщину — дамы пытались доплыть от Бугринского до Димитровского моста на детском матрасе.

— Прибывшие на место спасатели увидели на середине Оби двух девушек — 20 и 21 года, а также 45-летнюю женщину. Девушки отправились в «увлекательное» путешествие по реке, но матрас начал спускать. Путешественниц подняли на катер и доставили на берег, — сообщили спасатели.

С любительницами адреналина сотрудники службы МАСС провели профилактическую беседу. Судя по кадрам с места, девушки так и не осознали серьезность своего поступка. Спасатели уверяют: ничего смешного в ситуации нет — если бы спасатели вовремя не заметили дам, сплав мог оказаться для них последним.

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