Дело экс-замминистра сельского хозяйства НСО передали в суд

Уголовное дело чиновницы будет рассмотрено в Центральном райсуде Новосибирска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении экс-первого заместителя министра сельского хозяйства региона. 19 июля его передали в Центральный райсуд на рассмотрение, сообщили КП-Новосибирск. Напомним, Светлана Невзорова обвиняется в превышении должностных полномочий. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
- Бывшая чиновница признала свою вину и возместила ущерб, - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. - Также она заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств и их оценки. Но наказание не может превышать половины от максимальной санкции статьи Уголовного кодекса, которая ей инкриминируются.
Напомним, уголовное дело в отношении Светланы Невзоровой следственные органы возбудили в апреле. По предварительным данным, она допустила нарушения при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям НСО. Нанесенный ущерб составил свыше 200 тыс. руб. 16 мая Светлану Невзорову уволили из министерства.
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