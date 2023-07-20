27 ударов по голове и телу: новосибирец ответит в суде за жестокое убийство сожительницы бейсбольной битой

Новосибирец, забивший сожительницу бейсбольной битой, предстанет в суде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске будут судить жителя Заельцовского района. Его обвиняют в убийстве сожительницы по части 1 статьи 105 УК РФ.

– Следствие установило, что ночью в мае 2023 года обвиняемый вместе с сожительницей в квартире распивали алкоголь. Во время застолья по незначительному поводу сожители поссорились. В ходе конфликта злоумышленник схватил биту и не менее 27 раз ударил ей 48-летнюю женщину по голове и телу. От травм она умерла, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело агрессора по существу рассмотрят в суде.

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