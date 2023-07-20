Губернатор Андрей Травников: Переходной мост через ж/д пути в Дзержинском районе будет построен по программе «Школьные маршруты»

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Переход будет создан в рамках комплексной долгосрочной программы «Школьные маршруты», одобренной главой области в июне 2023 года. Цель программы - сделать безопасными дороги в школы Новосибирска.

- Месяц назад, по инициативе депутатов Совета депутатов города Новосибирска, я одобрил создание программы «Школьные маршруты». Я подтвердил, что областной бюджет готов взять на себя самую дорогую часть этой программы - это строительство и ремонт мостов. При условии, что горсовет и мэрия, администрации городских районов разработают целый комплекс мероприятий, для того, чтобы эти маршруты были удобны и безопасны для людей: это и тротуары, и освещение, снос старых, заброшенных объектов. Здесь мы как раз такой подход обсудили, я подтвердил, что уже в этом году я помогу выделить финансирование на начало работ по проектированию и строительству моста. Но поставил условие, что в течение августа я получу программу этого безопасного маршрута, - подчеркнул глава региона.

Отметим, что в Дзержинском районе продолжается строительство жилого комплекса «Галактика». Комплекс расположен менее чем в 250 метрах от железной дороги. Для обеспечения безопасного транзитного прохода жителей к социальным объектам, в том числе школе, специалистами Западно-Сибирской железной дороги предложено возвести на этом участке пешеходный мост.

Предложение поддержано Правительством Новосибирской области и мэрией города Новосибирска. Финансирование строительства возможно за счёт средств областного и муниципального бюджетов. ЗСЖД готова оказать полное содействие в части выдачи технических условий на строительство и предоставления технологических «окон» в графике движения поездов для проведения строительных работ.

Администрацией района, в рамках благоустройства территорий, прилегающих к о. п. Плехановский и ул. Светлая, на лето 2023 года запланированы работы по сносу аварийных деревьев и демонтажу самовольно размещенных металлических гаражей. Застройщик выступил с инициативой строительства тротуара к переходу.