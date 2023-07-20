Новый мост через железную дорогу построят в Дзержинском районе Новосибирска

Сейчас люди вынуждены пересекать улицу по путям. Фото: правительство НСО.

Правительство региона работает над проектом «Школьные маршруты» — по программе на улице Светлой в Новосибирске построят безопасный пешеходный мост над ж/д путями. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства региона в четверг, 20 июля.

— И правительство, и горсовет, и мэрии — города и районов — работают над безопасностью и удобством городских маршрутов. Программу «Школьные маршруты» одобрили месяц назад по предложению совета депутатов. Самая дорогая ее часть — строительство и ремонт мостов, — отметил глава области Андрей Травников.

На новый мост в Дзержинском районе предусмотрены деньги городского и регионального бюджетов. Впереди — работы по проектированию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber