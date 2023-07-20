Губернатор региона Андрей Травников обозначил приоритеты в городском хозяйстве Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Дзержинском районе. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Дзержинском районе. Глава региона рассмотрел варианты, как можно усовершенствовать организации содержания и уборки улично-дорожной сети Новосибирска. Также губернатор проконтролировал ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

− Мое глубокое убеждение, что нужно повышать ответственность и самостоятельность глав и администраций городских районов за ту территорию, где они работают. Это потребует некоторого усиления материальной базы муниципальных учреждений или централизованных ДЭУ и участков. Но стратегически путь – это повышать ответственность и самостоятельность главы района. А так получается, что ему жители претензии высказывают, а у него в руках ничего нет, все централизовано на уровне департамента мэрии или большого ДЭУ, − отметил Андрей Травников.

По словам губернатора, коллеги из мэрии его поддержали. Глава Дзержинского района тоже высказался «ЗА» данную инициативу. Андрей Травников добавил, что областной бюджет поможет с приобретением коммунальной техники для организации работ в районах Новосибирска.

Что касается реализации нацпроекта, ремонтные работы по нему активно ведутся. Глава НСО подчеркнул, что главным вопросом остается повышение качества этих работ.

− Людям в таком быстрорастущем городе, как Новосибирск, нужны не только качественные дороги существующие, но и решение транспортных проблем, которые возникают из-за растущих микрорайонов. В частности, мы обсуждали, что следующий приоритет на проспекте Дзержинского − это продолжение его реконструкции, для того, чтобы обеспечить транспортную связь с районами, которые расположены далее, − высказался губернатор.

В 2023 году на проспекте Дзержинского по нацпроекту ремонтируют участок от улицы Королева до улицы Трикотажной. Его протяженность составляет около одного километра. С 28 апреля работы ведутся на участке по улице Трикотажной от проспекта Дзержинского до улицы Авиастроителей, исключая путепровод через ж/д пути. Также в планах дорожников провести ремонт на участке от улицы Трикотажной до улицы Волочаевской и реконструировать проспект Дзержинского от улицы Ползунова до городской черты.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости синхронизировать планы ремонта дороги и теплотрассы на пересечении с улицей Комбинатской. Плановое завершение капремонта теплотрассы намечено на июль 2023 года. Реализация нацпроекта БКД находится на приоритетном контроле правительства Новосибирской области.

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