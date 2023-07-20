В поселке под Новосибирском пропала высокая пенсионерка с родинкой на правом виске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В поселке Кондусла Куйбышевского района Новосибирской области пропала 65-летняя Блинова (Кокина) Наталья Викторовна. Она ушла из дома 17 июля и не вернулась. Ориентировку на женщину опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Рост пенсионерки 175 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые с сединой, глаза карие, особая примета – родинка на правом виске. Одета была в серую майку в полоску, серые спортивные штаны и черные сапоги, с собой у женщины был пакет, – говорится в сообщении волонтеров.

Если вам известно, где находится Наталья Викторовна, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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