«Это недочеловек!»: под Новосибирском живодер жестоко избил собаку на привязи

В Новосибирском районе неизвестный жестоко избил собаку на глазах у двух мужчин. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

В Новосибирском районе неизвестный жестоко избил собаку на глазах у двух мужчин. Инцидент произошел ночью 20 июля в СНТ «Волна-1».

Видео опубликовали в группе «АСТ-54». На записи видно, что собака была на цепи и находилась у будки. В какой-то момент к животному подошел мужчина во всем черном. Сначала живодер швырнул в собаку камень, а затем поднял ее за цепь и начал наносить удары рукой.

В это время из расположенного рядом домика вышли двое мужчин. Они просто смотрели, как бедное животное избивают, и не вмешивались в происходящее. По всей видимости, все трое были знакомы, так как они переговаривались между собой.

Спустя некоторое время живодер отпустил собаку – она быстро убежала за будку.

Увиденное вызвало шквал негативных эмоций у интернет-пользователей. Больше всего их возмутило, почему никто не вступился за животное.

− Это недочеловек! – посыпалось в адрес избившего собаку мужчины.

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