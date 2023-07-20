В прокуратуре рассказали, сколько девочек-подростков беременеют в Новосибирской области

Стало известно, сколько девочек-подростков ежегодно становятся мамами в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, сколько девочек-подростков ежегодно становятся мамами в Новосибирской области. Данные в разговоре с КП-Новосибирск озвучила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Елена Ульянова.

− По статистике в среднем от 10 до 14 девочек ежегодно беременеют в возрасте до 18 лет и в этом возрасте рожают. Данные факты все проверяются – не только органами прокуратуры, но и нашими коллегами из Следственного комитета. Каждый такой случай в центре нашего внимания, − рассказала КП-Новосибирск Елена Ульянова.

Напомним, недавно новосибирцы активно обсуждали громкую историю про девочку, которая родила в 11 лет. Это произошло больше 10 лет назад. Случай стал уникальным. «За 10 лет это был один такой случай», − ранее сообщили КП-Новосибирск в Минздраве. Сейчас ребенок окончил примерно четвертый-пятый класс.

Также КП-Новосибирск рассказывала о девочке, родившей дочку в 14 лет. Она забеременела в 2019 году от 24-летнего парня. Молодой человек бросил подругу беременную, а затем оказался в СИЗО за кражу из магазина.

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