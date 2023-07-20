«Остались жена и двое детей»: в Новосибирске вдова судится с водителем, сбежавшим с места ДТП

Водитель получил 7 лет и 6 месяцев колонии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске вдова погибшего в ДТП велосипедиста требует 3 миллиона у виновника смертельного ДТП. Трагедия произошла ранним утром 12 августа 2021 года на Краснояровском шоссе.

Около 02:45 Алексей Фалалеев двигался на электро-велосипеде по шоссе, когда сзади его сбил внедорожник Honda-CRV. Водитель превысил скорость, а затем скрылся с места ДТП. Велосипедист скончался на месте от полученных травм. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, и полиция объявила водителя в розыск. Очевидцы допускали, что водитель был пьян.

За рулем автомобиля был 42-летний Денис Батва — он скрывался несколько дней, но затем сдался полиции . Задержанный пояснил, что сразу после ДТП припарковался в соседнем поселке, пешком добрался до места трагедии, увидел смерть велосипедиста и уехал.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый пытался доказать, что ему якобы помешал утренний туман. Ранее был судим и на момент ДТП был лишен водительских прав. Суд назначил подсудимому 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлением транспортными средствами на 3 года. Затем Новосибирский областной суд отклонил апелляцию и приговор вступил в законную силу.

- Смерть потерпевшего, который был заботливым отцом для 15-летнего и 11-летнего сыновей стала сильнейшим психологическим ударом для них и для вдовы, лишившим семью отцовской любви, заботы и поддержки. Мы требуем взыскать 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, - сообщил адвокат семьи Николай Бажайкин. – Также просим суд наложить арест на автомобиль, принадлежащий родственнице подсудимого.

Иск поддержала помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

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