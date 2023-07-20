Кудряшовский мясокомбинат вступил в нацпроект «Производительность труда»

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Кудряшовский мясокомбинат обеспечивает своей продукцией всю Сибирь. Основу ассортимента составляют свежее мясо и полуфабрикаты, колбасы и мясные деликатесы, которые хорошо известны потребителям. Кроме того, предприятие экспортирует замороженные мясные полуфабрикаты, полутуши и шпик в Монголию и Казахстан.

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО планируют начать внедрение методик бережливого производства с линии охлажденных полуфабрикатов из сырого мяса.

- Мы хотим так отладить производство, чтобы получать максимальное количество продукции минимальными силами, при этом сохраняя высокое качество. Обнадеживает, что эксперты уже отработали методики на других предприятиях и сейчас, благодаря нацпроекту есть хорошая возможность с помощью опыта команды РЦК выстроить процессы на пробном участке. Задачи у нас амбициозные - через год в два раза повысить производительность и увеличить объём экспорта, - делится директор Кудряшовского мясокомбината «Сибагро» Павел Лебедев.

На предприятии уже пройден предварительный этап вхождения в нацпроект, эксперты приступили к обучению ключевых сотрудников. Для повышения производительности предполагается увеличить производительность участков, сократить излишние запасы, минимизировать количество аварийных остановок оборудования, выстроить правила приоритетности выполнения заказов, а также сделать рабочее пространство сотрудников более комфортным.