Умерла Елизавета Волкова - педагог-долгожительница из Искитима

В Искитиме на 105-м году жизни скончалась педагог Елизавета Ефимовна Волкова. Фото: Заксобрание НСО
В Искитиме на 105-м году жизни скончалась педагог Елизавета Ефимовна Волкова. Об этом сообщили в паблике «Новосибирск скорбит».
− Учитель с большой буквы, безгранично преданный детям. Она старалась воспитать в людях лучшие человеческие качества: доброту, честность, порядочность, патриотизм, − говорится в публикации.
13 сентября Елизавете Ефимовне должно было исполниться 105 лет. Всю свою жизнь она посвятила работе школьным учителем. Воспитала не одно поколение.
Как ранее рассказывали в Заксобрании региона, последние годы трудовой деятельности сибирячка преподавала в школе № 2 города Искитима. До этого учила детей в деревне Чупино, а также селах Гуселетово и Бурмистрово Искитимского района.
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