Лился кипяток: в Новосибирске охранник спасал оргтехнику, пока ждал аварийку

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Сегодня, 20 июля, в 4.37 дежуривший в здании на улице Фрунзе охранник услышал шум льющейся воды и поспешил в санузел, где могло произойти затопление. В конце коридора он увидел облако горячего пара.

«Гвардеец» незамедлительно доложил о происшествии в дежурную часть Агентства Безопасности, сотрудники которой вызвали аварийную бригаду и направили к месту происшествия группу быстрого реагирования, а сам первым делом отключил в электрощитовой напряжение.

Далее, выставив на охрану входной зоны ГБР, охранник попытался перекрыть кран с горячей водой, но не смог это сделать из-за льющегося из трубы кипятка.

Тогда он занялся спасением оргтехники и документов. В пяти соседних с санузлом кабинетах он поднял на столы системные блоки компьютеров и коробки с бумагами.

Прибывшая в 5.15 бригада городской аварийной службы перекрыла кран горячей воды и ликвидировала аварию. В результате подтопленными оказались пять служебных кабинетов и мебель в них.

Причиной ЧП стал проржавевший вентиль на подающей трубе.