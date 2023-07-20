В Новосибирской области ищут родственников братьев-красноармейцев, пропавших 80 лет назад

Два брата из Новосибирска погибли в боях под Смоленском. Фото: страница Нины Германовны Куликовских «ВКонтакте»

В Новосибирской области ищут родственников красноармейцев, погибших в боях Великой Отечественной под Смоленском. Об этом сообщила в соцсетях руководитель Смоленского областного поискового движения Нина Куликовских.

- Уже ближе к концу Вахты Памяти в Велижском районе на местах боев в 1942 года найдено захоронение. Два дня поисковики отряда «Двина» работали с утра до вечера, призвали на помощь отряд «Воин» и правильно сделали. Извлекли останки 63 воинов, 11 медальонов. Восемь из них имеют записи, какие-то прочитали сразу, над какими-то еще работают. Но практически все погибшие из Новосибирска, – сообщила руководитель Смоленского областного поискового движения Нина Куликовских.

Среди останков солдат поисковики обнаружили два медальона:

- Всех взволновали два медальона, оба на одну фамилию - Маркин, одного 1922 года рождения, только один Александр Яковлевич, а другой Николай Яковлевич. Стоит ли объяснять, что это значит. Найти бы родственников, да привести на могилу братьев, – написала Нина Куликовских.

Вахта Памяти проходила в Велижском районе Смоленской области с 12 по 14 июля, на местах сражений работали 163 поисковика из двух регионов. Вместе они смогли поднять останки 119 красноармейцев, было обнаружено 30 медальонов, из них 13 имеют записи.

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