В прокуратуре рассказали, скольких новосибирцев лишили родительских прав

В Новосибирской области в 2023 году лишили родительских прав родителей 61 ребенка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области в 2023 году лишили родительских прав родителей 61 ребенка. Об этом КП-Новосибирск сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Елена Ульянова.
− Самая распространенная причина – это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. То есть критические ситуации, когда родителю совсем все равно на своего ребенка. Это родители, злоупотребляющие алкоголем, ведущие аморальный образ жизни, − рассказала КП-Новосибирск представительница прокуратуры.
Что касается восстановления родительских прав, то за прошлый год их восстановили в отношении законных представителей девяти детей.
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