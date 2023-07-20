Четверых новосибирцев отправили в колонию за хищение свыше 180 млн

Четверых новосибирцев отправили в колонию за хищении свыше 180 млн. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области осудили четверых местных жителей. Двое из них работали в банке. Всех признали виновными в мошенничестве.

– Суд установил, что в октябре 2012 года учредитель одного из ООО, в отношении которого ранее вынесли обвинительный приговор, вступил в преступный сговор с осужденными. Он обратился в банк с заявкой на получение кредита, а в июле 2013 года - с заявлением об увеличении лимита финансирования, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники банка подготовили положительное кредитное заключение, основанное на недостоверных данных о финансово – хозяйственной деятельности ООО. Банк дважды одобрил кредит и выдал деньги на общую сумму свыше 180 млн рублей.

Суд признал новосибирцев виновными. Им назначили наказание от 3 до 4,6 лет лишения свободы. Это время мошенники проведут в исправительной колонии общего режима.

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