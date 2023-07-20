С начала года в Новосибирской области ушли из дома 240 детей

В Новосибирской области самовольно ушли из дома чуть больше чем 240 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области самовольно ушли из дома чуть больше чем 240 детей. Это данные за 2023 год, рассказала КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Елена Ульянова.

− Почти всех нашли. На начало недели в статусе самовольно ушедших находилось 11 детей. Каждый такой факт прокуроры отрабатывают отдельно, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Елена Ульянова. – Что касается 11 детей… Это в основном те дети, которые ушли достаточно недавно. С большой долей вероятности – 99,9%, к концу недели мы поймем, что все они вернулись.

Также начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры НСО посоветовала незамедлительно сообщать о пропаже ребенка, а не ждать несколько дней.

− Потому что каждая минута промедления может стоить жизни ребенка. К счастью, это редкие случаи, но такие факты бывают, − подчеркнула наша собеседница.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber