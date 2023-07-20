В Новосибирской области на 25% уменьшилось количество преступлений, совершенных детьми

В 2023 году несовершеннолетние стали реже совершать преступления и правонарушения в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году несовершеннолетние стали реже совершать преступления и правонарушения в Новосибирской области. Статистику в беседе с КП-Новосибирск озвучила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Елена Ульянова.

− Хотелось бы сказать о положительной динамике в этой сфере. По сравнению с прошлым годом количество несовершеннолетних, совершивших как правонарушения, так и преступления, уменьшилось, − сообщила КП-Новосибирск Елена Ульянова.

По словам представительницы региональной прокуратуры, количество детей, совершивших преступления, уменьшилось почти на 25%. А детей, совершивших правонарушения, стало меньше почти на 15%.

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