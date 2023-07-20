«Ростелеком» провел быстрый и надежный интернет для 9000 домов Новосибирской области

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Новые оптические линии появились в городе Карасуке, в селе Северное одноименного района, а также в Кирзе и Пролетарском Ордынского района. В Коченевском районе к сети были подключены сёла Шагалово и Катково, в Баганском - Соловьевка, в Мошковском - Новомошковское, а в Кочковском - Быструха.

- Наша компания активно участвует в цифровизации области. В столице региона телеком-услуги доступны практически каждому, и сейчас наша задача - обеспечить современной связью жителей сельской местности, чтобы они наравне с горожанами могли пользоваться всеми преимуществами технологий, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Наличие стабильного скоростного интернета способствует повышению качества жизни, позволяет проще и быстрее решать большинство повседневных вопросов. В первую очередь поэтому мы стремимся, чтобы как можно больше наших сёл было охвачено современной связью. В прошлом году оператор построил оптику в одном из красивейших населенных пунктов Ордынского района - Чингисе, и мы рады, что теперь к нему присоединились еще два, - отметил глава Ордынского района Олег Орел.

К концу года «Ростелеком» планирует проложить еще около 116 км линий связи для пяти поселений Новосибирской области. «Оптику в дом» смогут подключить свыше 5,5 тысяч семей из деревень Верхний Чик и Малый Чик Ордынского района, райцентров Усть-Тарка, Кыштовка и Венгерово, а также села Новый Тартас Венгеровского района.