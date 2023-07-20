Уникальный случай: новосибирские врачи помогли мужчине из Кузбасса победить рак груди лучевой терапией

В Новосибирске в Центре Мешалкина вылечили мужчину с раком груди при помощи лучевой терапии. Фото: пресс-служба Центра Мешалкина.

В Новосибирске в Центре Мешалкина провели лучевую терапию пациенту с редким диагнозом. У мужчины из соседнего региона, Кемеровской области, диагностировали рак груди. Такой недуг как правило встречается у женщин. Однако грудная железа есть и у мужчин. В связи с чем этот вид онкологии может развиться и у сильного пола, правда, в очень редких случаях.

Как рассказали в пресс-службе Центра Мешалкина, 62-летний кузбассовец в 2020 году обнаружил у себя в груди образование размером с горошину. А также характерный симптом «втянутого соска». Мужчина знал, что такие признаки бывают у женщин при раке груди. Поэтому обратился к врачу.

Медики установили, что в пожилом возрасте у мужчин порой встречаются такие изменения железистой структуры ткани. Связаны они с изменением гормонального фона и часто не представляют опасности. Однако в случае с 62-летним мужчиной тревога пациента была оправданной. У мужчины выявили рак левой груди 3 стадии. Среди факторов риска врачи выделили генетическую предрасположенность, а также лишний вес.

В Кемерово мужчину прооперировали. У него нашли метастазы в 5 лимфоузлах из 11. Ему была показана срочная лучевая терапия.

– Но региональные коллеги посчитали облучение рискованным и невозможным из-за сопутствующей сердечной патологии (уже длительное время мужчина страдает ишемической болезнью сердца, а с 2016 года – жизнеугрожающей желудочковой тахикардией, для борьбы с которой ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор). Опасность лечения была связана как с лучевой нагрузкой на область сердца, так и с помехой, которую оно создавало работе имплантированного устройства. Отключение кардиодефибриллятора могло стоить жизни, – уточнили в пресс-службе клиники Мешалкина.

Мужчина узнал, что помочь ему могут в Новосибирске. Она самостоятельно обратился в Центр Мешалкина для консультации. В июне 2023 года его пригласили на лечение.

Новосибирские физики Центра рассчитали план лечения. Специалисты распределили поля облучения таким образом, чтобы максимально обойти кардиодефибриллятор. Но и эффективно воздействовать на саму опухоль. Мониторинг работы кардиодефибриллятора постоянно проводили Врачи-аритмологи. А на протяжении всего курса лучевой терапии за пациентом наблюдали кардиологи.

– Это не первый случай, когда мы встретились с задачей провести курс больному с кардиостимулятором иди дефибриллятором. Мужчина успешно перенес 25 сеансов лучевой терапии и выписан с хорошим прогнозом по онкологическому заболеванию и без осложнений со стороны сердца. Приятно, когда пациент уезжает довольным. Дома ему предстоит продолжить медикаментозное лечение, – рассказала врач-радиотерапевт Центра Мешалкина Татьяна Геннадьевна Воробьева.

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