В Бердске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с 16-летним велосипедистом

Уголовное дело после смертельного ДТП с 16-летним велосипедистом возбудили в Бердске. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Уголовное дело после смертельного ДТП с 16-летним велосипедистом возбудили в Бердске. Ход и результаты расследования проконтролирует прокуратура.

− 20.07.2023 в СО МВД России по городу Бердску возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), − рассказали в прокуратуре.

Напомним, ДТП произошло вечером 19 июля. У дома № 111 на улице Боровой водитель «Хонды» сбил 16-летнего подростка на велосипеде, который переезжал через дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

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