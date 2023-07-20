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НовостиОбщество20 июля 2023 3:56

Сотрудникам новосибирской компании выплатили свыше 5,3 млн долга по зарплате после вмешательства приставов

Организацию, где работали люди, признали банкротом
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сотрудникам новосибирской компании выплатили свыше 5,3 млн долга по зарплате после вмешательства приставов.

Сотрудникам новосибирской компании выплатили свыше 5,3 млн долга по зарплате после вмешательства приставов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске сотрудникам компании по хранению горюче-смазочных материалов выплатили долг по зарплате. Общая сумма задолженности превышала 5,3 млн рублей. Известно, что организацию признали банкротом. Там ввели конкурсное управление.

– Имущество компании выставлялось на торги, но с вырученных денег выплаты не производились. Не дождавшись положенных выплат 14 работников предприятия обратились с исполнительными документами в службу судебных приставов, – сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Известно, что неоднократные требования приставов представители компании не исполняли. После того, как конкурсного управляющего привлекли к административной ответственности и оштрафовали, с сотрудниками полностью рассчитались.

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