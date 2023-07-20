Сотрудникам новосибирской компании выплатили свыше 5,3 млн долга по зарплате после вмешательства приставов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске сотрудникам компании по хранению горюче-смазочных материалов выплатили долг по зарплате. Общая сумма задолженности превышала 5,3 млн рублей. Известно, что организацию признали банкротом. Там ввели конкурсное управление.

– Имущество компании выставлялось на торги, но с вырученных денег выплаты не производились. Не дождавшись положенных выплат 14 работников предприятия обратились с исполнительными документами в службу судебных приставов, – сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Известно, что неоднократные требования приставов представители компании не исполняли. После того, как конкурсного управляющего привлекли к административной ответственности и оштрафовали, с сотрудниками полностью рассчитались.

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