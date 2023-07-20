Иск экс-директора «Вектора» Максютова к Роспотребнадзору рассмотрит Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд рассмотрит иск экс-директора «Вектора» Рината Максютова к Роспотребнадзору. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Новосибирский областной суд рассмотрит иск экс-директора «Вектора» Рината Максютова к Роспотребнадзору. Об этом стало известно в четверг, 20 июля.

Изначально иск о восстановлении на работе поступил в Новосибирский районный суд. Однако выяснилось, что в нем содержатся сведения, составляющие гостайну.

− Определением Новосибирского районного суда от 19.07.2023 дело передано по подведомственности на рассмотрение в Новосибирский областной суд в связи с тем, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну, − сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, Рината Максютова уволили с поста руководителя «Вектора» в мае 2023 года в связи с утратой доверия. Был выявлен факт конфликта интересов. Также одним из оснований для увольнения стало нарушение антикоррупционного законодательства.

Позже он подал в суд, чтобы оспорить это решение − ответчиком стал Роспотребнадзор, поскольку приказ об увольнении был подписан руководителем этого ведомства.

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