Новосибирца, приземлившегося на вертолете у заправки на Горном Алтае, оштрафовали на 20 тысяч . Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Житель Новосибирска поплатился за грубое нарушение норм безопасности полетов. Он на вертолете Robinson R44 приземлился рядом с заправкой в селе Акташ Республики Алтай.

– В июне 2023 года житель Новосибирска осуществил посадку и взлет воздушного судна Robinson R44 вблизи автозаправочной станции и линий электропередач в с. Акташ Республики Алтай с грубым нарушением норм безопасности полетов, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пилота по инициативе Горно-Алтайской транспортной прокуратуры привлекли к административной ответственности. Новосибирца оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространств».

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