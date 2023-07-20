В Новосибирске по 30 сентября ограничили проезд на улицах Королева и Промышленной

Ограничения в Дзержинском районе Новосибирска будут действовать до 30 сентября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Дзержинском районе Новосибирска с 20 июля ограничили проезд по улицам Королева и Промышленной. Ограничения будут действовать до 30 сентября.
На улице Королева на два метра сузили проезжую часть. А в районе здания № 1 на Промышленной полностью закрыли движение для транспорта. Объезд обеспечивается по автодорогам общего пользования.
− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» капитального ремонта тепловой сети по ул. Королева и ул. Промышленной в Дзержинском районе, − объяснили в мэрии Новосибирска.
Водителям стоит быть внимательными, соблюдать ПДД, а также руководствоваться знаками и информационными щитами.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Серафимовича по 30 октября ограничат движение транспорта.
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