В Новосибирске по 30 сентября ограничили проезд на улицах Королева и Промышленной

Ограничения в Дзержинском районе Новосибирска будут действовать до 30 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дзержинском районе Новосибирска с 20 июля ограничили проезд по улицам Королева и Промышленной. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

На улице Королева на два метра сузили проезжую часть. А в районе здания № 1 на Промышленной полностью закрыли движение для транспорта. Объезд обеспечивается по автодорогам общего пользования.

− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» капитального ремонта тепловой сети по ул. Королева и ул. Промышленной в Дзержинском районе, − объяснили в мэрии Новосибирска.

Водителям стоит быть внимательными, соблюдать ПДД, а также руководствоваться знаками и информационными щитами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Серафимовича по 30 октября ограничат движение транспорта.

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