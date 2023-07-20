По итогам полугодия более 10 тысяч сотрудников Сбера в Сибири приняли участие в ESG-активностях

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

В первом полугодии сотрудники банка и компаний-партнеров высадили более 27 тысяч деревьев разных пород, которые в будущем ежегодно смогут поглощать более полумиллиона тонн углекислого газа. Важное место занимают уборка и переработка мусора - на серии прошедших субботников более 2,5 тысяч человек собрали около 30 тонн мусора. Кроме того, совместными усилиями сотрудники банка собрали полторы тонны пластиковых крышек - после переработки они превратятся в 54 скамейки и 19 урн, которые будут установлены в сибирских городах.

На сайте программы «Сберегаем вместе» доступны полезные статьи по экологическим вопросам, трекеры полезных привычек и информация о «зеленых» инициативах Сбера, в которых каждый может принять участие.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Волонтерское сообщество Сбера активно поддерживает и другие инициативы - в рамках социального проекта «Деменции.net» по заботе о когнитивном здоровье старших, который Сбер реализует совместно с фондом «Память поколений» - сотрудники банка проходят обучение и проводят просветительские и профилактические мероприятия. Кроме того, уже более тысячи сотрудников вступили в регистр доноров костного мозга - на площадке банка регулярно проходят масштабные акции среди сотрудников по сбору заявок на вступление в национальный регистр и встречи с экспертами и реальными донорами.

Роман Костылев, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Сбер активно поддерживает ESG-повестку в Сибири и результаты первого полугодия ярко об этом свидетельствуют. Команда Сбера - это прежде всего команда неравнодушных единомышленников, для которых забота о людях, экологии и т.д. - один из приоритетов. Бережное и внимательное отношение мы стараемся транслировать в том числе и нашим клиентам, разрабатывая и предлагая комфортные решения и новые продукты.