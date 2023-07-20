В Новосибирске полицейский помог ребенку вернуть забытый в автобусе рюкзак

В Новосибирске полицейский вернул мальчику забытый в автобусе рюкзак. Фото: Булатов Алексей / ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске полицейский вернул мальчику забытый в автобусе рюкзак. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

История произошла 9 июня. За помощью обратилась бабушка ребенка. Оказалось, что они вместе с внуком ехали в автобусе по городу. Спустя несколько минут после выхода из салона мальчик сообщил, что забыл там свой рюкзак. Внутри лежали мобильный телефон и личные вещи.

Внезапно пенсионерка увидела проезжающий мимо патрульный автомобиль Госавтоинспекции. Женщина начала махать руками, пытаясь привлечь внимание сотрудника полиции.

Служебный автомобиль остановился, и взволнованная сибирячка рассказала о произошедшем. За рулем находился майор полиции Павел Романюк. Он передал информацию в дежурную часть, после чего пригласил бабушку и внука в салон машины. Полицейский начал искать уехавший автобус в потоке транспорта и пытаться его догнать.

− Через некоторое время указанное транспортное средство было замечено полицейским в дорожном потоке. Инспектор обратился к водителю и объяснил, что произошло. Оставленный рюкзак был возвращен ребенку, − рассказали в МВД.

Пенсионерка от всей души поблагодарила Павла за отзывчивость и оказанную помощь.

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