В Новосибирске вернули на постамент отреставрированный паровоз на Железнодорожной

Отреставрированный паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске вернули на постамент. Фото: Виктория МИНАЕВА

Отреставрированный паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске вернули на постамент. Об этом сообщила читательница КП-Новосибирск.

Грузовик с крановой установкой сибирячка заметила вечером в среду, 19 июля. В кузове лежало само декоративное сооружение под названием «Центральный округ».

− Паровоз возвращают, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Напомним, паровоз, расположенный напротив бизнес-центра на Советской, 64, забрали на реставрацию в начале июня. Сооружение собирались прогрунтовать и покрасить.

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