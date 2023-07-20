В Новосибирске вернули на постамент отреставрированный паровоз на Железнодорожной

Отреставрированный паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске вернули на постамент.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Отреставрированный паровоз на улице Железнодорожной в Новосибирске вернули на постамент. Об этом сообщила читательница КП-Новосибирск.
Грузовик с крановой установкой сибирячка заметила вечером в среду, 19 июля. В кузове лежало само декоративное сооружение под названием «Центральный округ».
− Паровоз возвращают, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.
Напомним, паровоз, расположенный напротив бизнес-центра на Советской, 64, забрали на реставрацию в начале июня. Сооружение собирались прогрунтовать и покрасить.
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