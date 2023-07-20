В Новосибирске таксист пожаловался на ночную пассажирку, отказавшуюся платить за поездку

В Новосибирске пассажирка такси отказалась платить за проезд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске пассажирка такси отказалась платить за проезд. О неприятной ситуации сам водитель рассказал в группе «АСТ-54».

Заказ поступил ночью 14 июля. На улице Фасадной 25/1 в такси села женщина. Водитель спросил, как будет производиться оплата, на что сибирячка ответила, что за нее рассчитаются по приезде на место.

Поездка длилась почти полтора часа. Заказ стоил 815 рублей. Автомобиль приехал по указанному адресу, к машине подошел мужчина. Он забрал сумки у пассажирки и начал удаляться.

Водитель попросил оплатить проезд, однако пассажирка и ее знакомый не спешили этого делать. Таксист зашел за ними в подъезд и продолжил вести диалог.

− За такси оплатите. Я же вас привез с левого берега сюда. Вы понимаете, я 20 километров проехал, − произнес мужчина почти умаляющим тоном.

Женщина ответила, что такси вызывала не она, а ее спутник сослался на отсутствие денег. Чем закончилась вся эта история – остается только гадать.

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